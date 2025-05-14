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Иран и США условились продолжить переговоры по ядерному досье

МИД: Иран и США договорились продолжить переговоры по ядерному досье
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vchal/Shutterstock/FOTODOM

Иран и Соединенные Штаты договорились продолжить переговоры по устранению кризиса вокруг иранской ядерной программы, обсуждают время и место следующего раунда консультаций. Об этом сообщил официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи в интервью агентству IRNA.

По его словам, уже сам факт проведения переговоров и подтверждение Тегераном и Вашингтоном намерения их продолжить свидетельствуют о том, что переговорный процесс будет продолжен.

Багаи добавил, что министерство иностранных дел Омана, выступающее посредником и координатором предстоящей встречи, в сотрудничестве с Ираном и американской стороной объявит дату и место следующего раунда. В настоящее время ведутся консультации, чтобы определить, какой момент обе стороны сочтут наиболее подходящим.

11 мая в оманском городе Маскат состоялся четвертый раунд непрямых переговоров Ирана и США. В МИД республики по их итогам заявили о сближении позиций сторон по ядерному вопросу. Новый раунд обсуждений был более детальным: Тегеран и Вашингтон затронули темы, по которым их взгляды не совпадают, и им удалось лучше понять позиции друг друга. По информации МИД Омана, стороны говорили о соглашении, предполагающем полный отказ Ирана от разработки ядерного оружия в обмен на снятие санкций, при этом сохраняющее за Тегераном право на развитие мирной атомной энергетики.

Ранее президент Ирана назвал неприемлемым полный отказ от ядерной программы.

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