СМИ опровергли начало переговоров между Россией и Украиной

Российские агентства ТАСС и РИА Новости сообщили, что переговоры между делегациями России и Украины еще не начались. Ранее в российских Telegram-каналах появилась информация со ссылкой на TRT Haber о начале встречи в Стамбуле.

Сегодня днем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга заявил, что российская делегация в Стамбуле с утра ждет визави с украинской стороны, которых пока нет.

Президент России Владимир Путин в ночном обращении 11 мая предложил возобновить прямые переговоры с Украиной, прерванные весной 2022 года после раунда в Стамбуле. Тогда, по словам российского лидера, киевская делегация остановила участие в консультациях, а предварительно согласованный проект соглашения был отклонен, как утверждает Москва, под давлением западных партнеров.

Российскую делегацию на переговорах в Стамбуле 15 мая возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Его сопровождают заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Ранее стали известны детали о предстоящем старте переговоров России и Украины в Стамбуле.