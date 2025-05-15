Военный эксперт оценил попытку Эстонии захватить танкер Jaguar

Попытка Эстонии задержать танкер Jaguar в нейтральных водах Балтийского моря — ни что иное, как акт пиратства. Такое мнение в беседе с «Ридусом» высказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«В данном случае эстонцы ничем не отличаются от сомалийских пиратов. Только сомалийские пираты захватывали суда ради наживы, а эстонские военные руководствуются русофобией. Видимо, это их высокая идея, которая сразу же испарилась, когда в небе появился наш самолет Су-35», — сказал специалист.

Он допустил, что военным кораблям Балтийского флота придется конвоировать гражданские суда, если Эстония продолжит нарушать морское право.

14 мая вечером стало известно, что Военно-морские силы Эстонии с поддержкой польской авиации предприняли попытку задержания танкера Jaguar в международных водах. Судно, которое направлялось в российский порт под флагом Габона, намеревалось войти в эстонские территориальные воды. Когда экипаж отказался выполнять предъявленные требования, военные начали угрожать танкеру, пытаясь тараном остановить его, а также предприняли попытку высадки десанта с вертолетов.

Позднее стало известно, что для обеспечения безопасности судна в ситуацию вмешался истребитель Су-35 из Воздушно-космических сил Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что европейские страны готовят меры против российского «теневого флота».