Стало известно о предложенной Трампом альтернативе Индии и Пакистану

Трамп рассказал о предложении Индии и Пакистану торговать, а не воевать

Президент США Дональд Трамп, выступая перед военнослужащими на авиабазе Аль-Удейд в Катаре, предложил Индии и Пакистану торговать, а не воевать. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы говорили с ними о торговле. Давайте торговать вместо того, чтобы воевать! Пакистан был этим доволен, и Индия была этим довольна», — заявил американский лидер.

Глава Белого дома отметил, что подобная альтернатива позволит урегулировать вопрос конфликта, указав, что до этого стороны становились все более враждебными.

12 мая сообщалось, что военные командования Индии и Пакистана в ходе переговоров решили рассмотреть меры по обеспечению отвода войск от границ.

Обе стороны согласились рассмотреть немедленные меры по обеспечению отвода войск от границ и передовых районов. Также обсуждались вопросы об обязательстве сторон не открывать огонь или предпринимать любые агрессивные и враждебные действия друг против друга.

22 апреля на севере Индии произошел террористический акт. Вооруженные боевики открыли огонь из автоматов по туристам, поднимавшимся по тропе в долине Байсаран.

Hindustan Times писала, что индийская разведка получила факты причастности Пакистана к атаке. В результате между странами произошла эскалация конфликта и начались боевые действия.

Ранее сообщалось, что военные Индии проводят в Джамму и Кашмире операцию по поиску террористов.