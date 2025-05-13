Военные Индии проводят в Джамму и Кашмире операцию по поиску террористов

Армия Индии проводит в районе Шопиан в Джамму и Кашмире операцию по поиску террористов после столкновения. Об этом пишет Hindustan Times со ссылкой на неназванные источники.

«‎Во вторник в районе Шопиан в Джамму и Кашмире произошло столкновение после того, как силы безопасности начали операцию в лесах Келлера. Люди, знающие о происходящем, сообщили, что армия и полиция начали совместную операцию в лесах Келлера в Шопиане, которая привела к перестрелке», — говорится в материале.

По данным журналистов, в лесу могут быть два или три террориста.

Военнослужащие Индии продолжают поиски в лесах Южного Кашмира и Киствара с момента нападения на мирных жителей в Пахалгаме 22 апреля.

12 мая сообщалось, что военные командования Индии и Пакистана в ходе переговоров решили рассмотреть меры по обеспечению отвода войск от границ. Обе стороны согласились рассмотреть немедленные меры по обеспечению отвода войск от границ и передовых районов. Также обсуждались вопросы об обязательстве сторон не открывать огонь или предпринимать любые агрессивные и враждебные действия друг против друга.

Ранее эксперт оценил вероятность ядерного конфликта между Индией и Пакистаном.