Нью-Дели и Исламабад рассмотрят немедленные меры по обеспечению отвода войск от границ

ANI: Индия и Пакистан рассмотрят меры по обеспечению отвода войск от границ

Военные командования Индии и Пакистана в ходе переговоров решили рассмотреть меры по обеспечению отвода войск от границ, об этом, ссылаясь на заявление Вооруженных сил Индии, сообщает информационное агентство ANI.

Из заявления стало известно, что переговоры между командующими военных операций Индии и Пакистана состоялись вечером 12 мая. Обе стороны согласились рассмотреть немедленные меры по обеспечению отвода войск от границ и передовых районов.

В ходе переговоров также обсуждались вопросы об обязательстве сторон не открывать огонь или предпринимать любые агрессивные и враждебные действия друг против друга.

12 мая сообщалось, что Пакистан завершил военную операцию «Буньян-ун-Марсус», начавшуюся в ответ на действия Индии.

В тот же день премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о приостановке ударов по Пакистану.

Ранее эксперт оценил вероятность ядерного конфликта между Индией и Пакистаном.