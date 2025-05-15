Экс-нардеп раскрыл, кто может возглавить украинскую делегацию в Стамбуле

Делегацию Украины на переговорах с Россией в Стамбуле, вероятнее всего, будет возглавлять руководитель офиса президента Андрей Ермак. С таким предположением выступил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с News.ru.

«Андрей Борисович Ермак считает себя, так сказать, если не первым, то и не вторым человеком на Украине. Именно он, а не министры, будет реально главным в делегации, которую может отправить Зеленский», — считает эксперт.

15 мая президент Украины Владимир Зеленский по прилете в Анкару высказался о составе российской делегации на переговорах в Стамбуле, назвав ее «бутафорской». Он усомнился, что у представителей РФ есть мандат на принятие решений по урегулированию украинского конфликта.

Вечером 14 мая президент РФ Владимир Путин утвердил состав делегации для переговоров в Стамбуле по Украине. В ее состав вошли помощник российского лидера Владимир Мединский, а также замглавы Минобороны Александр Фомин, замминистра иностранных дел Михаил Галузин и начальник ГРУ Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

Ранее в МИД РФ назвали условие для встречи Путина и Зеленского.