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Экс-нардеп раскрыл, кто может возглавить украинскую делегацию в Стамбуле

Экс-нардеп Олейник: делегацию Украины в Стамбуле вероятнее всего возглавит Ермак
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Ukraine Presidency/Global Look Press

Делегацию Украины на переговорах с Россией в Стамбуле, вероятнее всего, будет возглавлять руководитель офиса президента Андрей Ермак. С таким предположением выступил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с News.ru.

«Андрей Борисович Ермак считает себя, так сказать, если не первым, то и не вторым человеком на Украине. Именно он, а не министры, будет реально главным в делегации, которую может отправить Зеленский», — считает эксперт.

15 мая президент Украины Владимир Зеленский по прилете в Анкару высказался о составе российской делегации на переговорах в Стамбуле, назвав ее «бутафорской». Он усомнился, что у представителей РФ есть мандат на принятие решений по урегулированию украинского конфликта.

Вечером 14 мая президент РФ Владимир Путин утвердил состав делегации для переговоров в Стамбуле по Украине. В ее состав вошли помощник российского лидера Владимир Мединский, а также замглавы Минобороны Александр Фомин, замминистра иностранных дел Михаил Галузин и начальник ГРУ Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

Ранее в МИД РФ назвали условие для встречи Путина и Зеленского.

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Переговоры о мире на Украине
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