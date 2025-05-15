В МИД Турции подтвердили прибытие российской делегации в Стамбул

Глава МИД Турции Хакан Фидан подтвердил, что российская делегация прибыла в Стамбул для переговоров с Украиной. Об этом сообщает РИА Новости.

«‎Я лично верю, что у нас достаточно поводов иметь надежды относительно переговоров. Даст Бог, мы достигнем мира по итогам переговоров», — сказал глава турецкого внешнеполитического ведомства на пресс-конференции.

До этого помощник российского президента Владимир Мединский, возглавляющий делегацию РФ в Турции, также подтвердил прибытие в Стамбул. Он отметил, что российская сторона «настроена на серьезную работу».

15 мая президент Украины Владимир Зеленский назвал «бутафорской» российскую делегацию, которая прилетела в Стамбул на переговоры по урегулированию конфликта. Он отмечал, что хочет встретиться непосредственно с Путиным.

Президент России Владимир Путин в ночном обращении 11 мая предложил возобновить прямые переговоры с Украиной, прерванные весной 2022 года после раунда в Стамбуле. Тогда, по словам российского лидера, киевская делегация остановила участие в консультациях, а предварительно согласованный проект соглашения был отклонен, как утверждает Москва, под давлением западных партнеров.

Ранее в США рассказали, как Путин и Трамп «оставили Зеленского не у дел».