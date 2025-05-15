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Генсек НАТО предрек «улучшение ситуации» по конфликту на Украине в ближайшие недели

Генсек Рютте предрек улучшение ситуации по кризису на Украине в ближайшие недели
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Wolfgang Rattay/Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что в ближайшие две недели появится возможность «улучшить ситуацию» в контексте конфликта на Украине. Так он прокомментировал предстоящие переговоры в Стамбуле, пишет Anadolu.

«Я думаю, что на этой неделе, но также и в следующие 10 дней, две недели, есть возможность действительно улучшить ситуацию на Украине. Под руководством, конечно, президента Зеленского, но также под большим влиянием американского правительства. И Турция играет здесь большую роль», — сказал Рютте.

Он вновь повторил, что «путь Украины к членству в НАТО является необратимым», однако в военном блоке «никогда не обещали Украине или кому-то другому, что в рамках мирного соглашения членство в НАТО будет на столе переговоров».

15 мая в Стамбуле запланированы переговоры между делегациями России и Украины. Также ожидается участие представителей США.

Накануне Кремль опубликовал состав российской делегации. Ее возглавит помощник президента Владимир Мединский. В состав делегации также вошли заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Ранее профессор раскрыл, чем обернется для России перемирие с Украиной.

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