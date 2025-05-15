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В Кремле заявили, что Путин пока не собирается в Турцию

Песков: планов по поездке Путина в Турцию нет
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Сергей Бобылев/Фотохост-агентство РИА Новости

Планов по поездке президента России Владимира Путина в Турцию пока нет. Об этом в ходе брифинга с журналистами сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Таких планов в настоящий момент нет», — сказал он.

Представитель Кремля добавил, что в Стамбуле находится российская делегация, которая ждет украинскую сторону.

15 мая российская делегация прибыла в Стамбул по поручению Путина. Российскую делегацию на переговорах в Стамбуле возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. Его сопровождают заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

В состав украинской делегации, в свою очередь, вошли сотрудники офиса главы государства и внешнеполитического ведомства. Кроме того, в Турцию прибыли представители всех разведывательных служб Украины и военнослужащие.

Ранее в Кремле рассказали, почему Путин не поехал на переговоры в Стамбул.

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