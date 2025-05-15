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Песков рассказал о совещании Путина по переговорам в Стамбуле

Песков: Путин определил позицию РФ на совещании по переговорам в Стамбуле
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Александр Казаков/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин определил позицию российской делегации в ходе совещания по переговорам в Стамбуле. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, в ходе совещания с докладами о ситуации на фронте выступили министр обороны Андрей Белоусов и глава Генштаба РФ Валерий Герасимов, а также все командующие группировок российской армии, после чего глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о ситуации на международной повестке. Глава ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин и глава Росгвардии Сергей Золотов рассказали о ситуации с безопасностью внутри страны, а вице-премьер-министр Денис Мантуров рассказал о внешнеэкономической ситуации.

На заседании присутствовали все члены российской переговорной делегации — начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, заместитель министра обороны Александр Фомин и непосредственно глава делегации Владимир Мединский.

«Состоялось обсуждение всех докладов, после чего президент подвел итоги изложенного, поставил задачи и определил переговорную позицию российской делегации в Стамбуле», — рассказал Песков.

До этого президент Турции Эрдоган начал встречу с Зеленским в Анкаре.

Ранее Зеленский назвал бутафорской делегацию РФ во главе с Мединским.

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