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Переговоры России и Украины ожидаются через два или три часа

ТАСС: переговоры РФ и Украины могут начаться через два или три часа
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Александр Кряжев/РИА Новости

Начало переговоров России и Украины в Стамбуле ожидается днем 15 мая «через 2-3 часа», встречу никто не отменял. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

«Никто из сторон встречу не отменил, ожидается начало не ранее чем через 2-3 часа», — сообщил собеседник агентства.

Прямые переговоры между делегациями РФ и Украины должны состояться 15 мая в турецком городе Стамбуле. Накануне президент РФ Владимир Путин утвердил состав российской делегации, которую возглавил его помощник Владимир Мединский. Также в качестве переговорщиков были выбраны заместители главы МИД РФ и министра обороны Михаил Галузин и Александр Фомин, начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба армии страны Игорь Костюков.

В состав украинской делегации, в свою очередь, вошли сотрудники офиса главы государства и внешнеполитического ведомства. Кроме того, в Турцию прибыли представители всех разведывательных служб Украины и военнослужащие.

Ранее в администрации Эрдогана рассказали, когда состоятся его переговоры с Зеленским.

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