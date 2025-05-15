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Лавров заявил о влиянии Лондона на Зеленского

Лавров: Лондон сейчас ведет Зеленского по джунглям мировой политики
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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Власти Великобритании на фоне переговоров России и Украины в Стамбуле ведут президента Украины Владимира Зеленского по джунглям международной политики, как поводыри. Такое мнение выразил глава МИД РФ Сергей Лавров, его слова передает РИА Новости.

Министр напомнил, что в 2022 году именно Британия запретила Киеву продолжать процесс урегулирования конфликта в Стамбуле.

«Уже какой-то там советник премьера Великобритании по национальной безопасности откомандирован к Зеленскому, чтобы тот что-нибудь лишнего не сболтнул и окончательно не похоронил свою репутацию и репутацию тех, кто его тренирует», — сказал Лавров.

15 мая сообщалось, что советник премьер-министра Кира Стармера по вопросам безопасности Джонатан Пауэлл поедет в Турцию, чтобы дать рекомендации украинскому лидеру по переговорам в Турции.

В этот же день глава российского внешнеполитического ведомства назвал переговоры вокруг Украины сложными. По его словам, никто не может гарантировать, что на предстоящих переговорах все пройдет гладко и без проблем, напротив, проблемы будут, как это было во время стамбульских переговоров в 2022 году. Дипломат отметил, что тогда «парафированные принципы» были готовы для того, чтобы класть их на стол переговоров, а Великобритания запретила Украине продолжать этот процесс, который мог бы завершиться урегулированием конфликта.

Ранее Лавров назвал Зеленского жалким человеком.

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Переговоры о мире на Украине
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