Политолог прокомментировал возможный выход США из переговоров по Украине

Политический обозреватель Андрей Пинчук в эфире Tsargrad.tv прокомментировал заявление американской стороны о возможном выходе из переговоров по Украине. По мнению эксперта, главный вопрос заключается не в участниках мирного процесса, а в готовности России к дальнейшему ведению боевых действий.

Он подчеркнул, что важно не то, «кто, куда и как приедет» или «кто и с кем поговорит».

«Под успешным завершением СВО я подразумеваю ликвидацию государственности Украины и победу над коллективным Западом. При этих обстоятельствах, при такой постановке вопроса, конечно же, уход США для нас желателен. Но, повторюсь, это всего лишь элемент той конечной стратегической конфигурации, которую мы сами для себя трезво должны определить», — сказал Пинчук.

13 мая спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф заявил, что окончательное соглашение по урегулированию конфликта на Украине невозможно без участия российского лидера Владимира Путина. По его словам, Вашингтон может отказаться от посредничества, если Киев и Москва не начнут прямые переговоры. Политик назвал ключевыми темами диалога статус контролируемых РФ территорий и Запорожской атомной электростанции, а также доступ Украины к Днепру и выход к Черному морю. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Уиткофф объяснил, что Трамп требует от России и Украины.