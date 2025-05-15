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Лавров заявил, что Запад пытается столкнуть Индию и Китай

Лавров: Запад пытается столкнуть Индию и Китай, называя АТР Индо-Тихоокеанским
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Alexander Zemlianichenko/Pool/Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад пытается столкнуть Индию и Китай, называя Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) Индо-Тихоокеанским. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) для придания четкой антикитайской направленности Запад стал называть Индо-Тихоокеанским регионом.

«Рассчитывая тем самым дополнительно получить возможность сталкивать наших великих друзей и соседей: Индию и Китай», — отметил Лавров.

Лавров также добавил, что Запад хочет подорвать центральную роль Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

В конце марта сообщалось, что президент России Владимир Путин по видеосвязи провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ, с которыми обсудил вопросы развития отношений с партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе».

Ранее МИД РФ обвинил Запад в накачке АТР оружием.

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