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МИД РФ обвинил Запад в накачке АТР оружием

Руденко: США и союзники накачивают АТР ударными вооружениями
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Алексей Куденко/РИА «Новости»

США и союзники накачивают Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) ударными вооружениями, в том числе в стратегическом ядерном оснащении. Об этом в интервью «Известиям» рассказал заместитель руководителя министерства иностранных дел России Андрей Руденко.

По его мнению, Запад делает ставку на фрагментацию единого пространства безопасности, а также создание блоковой военно-политической архитектуры.

Руденко подчеркнул, что в регионе видят, к чему приводят действия альянса, который «разрушил безопасность в Европе, а теперь взялся за АТР».

Он добавил, что странам Азии не нужны конфликты и гонка вооружений, они не привыкли жить и работать по принципу «кто не с нами, тот против нас», который навязывает Запад.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила об ответных мерах на соглашение о стратегическом партнерстве Японии и ЕС.

Китайское издание Baijiahao писало, что после обновления правительства Японии и назначения Сигэру Исибы новым премьер-министром руководство страны попыталось установить контакты с Россией с надеждой на улучшение отношений. Однако тактика Исибы, особенно по вопросу Курильских островов, оказалась неэффективной.

Ранее Риттер предупредил, что США могут потерять важнейший регион из-за БРИКС.

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