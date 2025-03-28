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Путин обсудил с Совбезом отношения со странами АТР

Путин обсудил с Совбезом развитие отношений со странами АТР, выступил Лавров

Президент России по видеосвязи провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Мы рассмотрим с вами сегодня вопросы развития отношений с партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — сказал Путин, открывая совещание.

С докладом на данную тему выступил министр иностранных дел Сергей Лавров.

В конце февраля текущего года ходе переговоров секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и председатель КНР Си Цзиньпин высказались категорически против расширения влияния НАТО на Азиатско-Тихоокеанский регион. В пресс-службе Совбеза РФ отметили, что особое внимание на переговорах было уделено анализу ситуации в регионе, включая обмен мнениями о состоянии безопасности в странах Юго-Восточной Азии. Стороны подчеркнули необходимость сохранения «асеаноцентричной архитектуры безопасности» в АТР и обозначили риски, связанные с формированием в регионе закрытых блоковых структур.

Ранее МИД РФ обвинил Запад в накачке АТР оружием.

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