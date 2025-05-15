Чиновники из США прибыли в Стамбул

МИД Турции: в Стамбуле находятся несколько чиновников из США

В Стамбуле в день российско-украинских переговоров находятся несколько американских чиновников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в МИД Турции.

Президент России Владимир Путин в ночном обращении 11 мая предложил возобновить прямые переговоры с Украиной, прерванные весной 2022 года после раунда в Стамбуле. Тогда, по словам российского лидера, киевская делегация остановила участие в консультациях, а предварительно согласованный проект соглашения был отклонен, как утверждает Москва, под давлением западных партнеров.

Российскую делегацию на переговорах в Стамбуле 15 мая возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. Его сопровождают заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Ранее сообщалось, что Путин не поедет на переговоры в Стамбул.

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