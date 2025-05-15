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Путин не поедет на переговоры в Стамбул

Песков ответил отрицательно на вопрос о шансе присутствия Путина на переговорах
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Сергей Бобылев/фотохост-агентство РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин не будет присутствовать на переговорах с украинской стороной в Стамбуле. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, его слова приводит телеканал CNN.

«Нет», — сказал представитель Кремля.

14 мая Владимиром Путиным был утвержден состав делегации, которая представит интересы России на переговорах в Турции 15 мая. Команду, как и в 2022 году на Стамбульских переговорах, возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. Вместе с ним в разговоре с Украиной будут участвовать замглавы министерства обороны России Александр Фомин, заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин и начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

До этого председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин оценил представителей делегации РФ как «компетентных профессионалов», которые разбираются в ключевых сферах для урегулирования кризиса на Украине. Он пожелал им удачи «в весьма непростой работе».

Ранее глава МИД Франции посетовал на «пустой стул» для Путина.

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