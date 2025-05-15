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Экс-депутат Рады объяснил, почему ЕС хочет участвовать в переговорах по Украине

Политик Царев: ЕС хочет получить доступ к украинским природным ресурсам
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Александр Кряжев/РИА Новости

Политик, экс-депутат Верховной рады Олег Царев в беседе с Tsargrad.tv объяснил, почему Евросоюз отчаянно пытается застолбить себе место в переговорном процессе по Украине. По его словам, ЕС чувствует несправедливость, поскольку Россия итак богата природными ресурсами, США получат доступ к украинским недрам, а у Европы ничего нет.

«А страны ЕС тоже ведь тратили деньги, тоже поджигали, стимулировали эту войну, вносили свой вклад. И теперь они хотят поживиться, получить место за столом. А их туда не пускают. Они все вместе приехали в Киев, осмелились, собрались с духом, набрали Трампа, заявили свой ультиматум. И ничего», — обратил внимание Царев.

Он добавил, что американский лидер Дональд Трамп и президент России Владимир Путин «сыграли в две руки», а европейский ультиматум оказался несостоятельным.

Как отмечал сенатор США от Демократической партии Тим Кейн, страны Европы скептически относятся к вероятности мирного урегулирования конфликта в ближайшее время, но хотят стать частью любой сделки по Украине.

15 мая в Стамбуле запланированы переговоры между делегациями России и Украины. Также ожидается участие представителей США.

Ранее в Норвегии раскрыли план ЕС в отношении России и США.

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