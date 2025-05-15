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В Норвегии раскрыли план ЕС в отношении России и США

Профессор Дизен: ЕС стремится вовлечь США в конфликт с Россией
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Alexey Struyskiy/Shutterstock/FOTODOM

Европейский союз стремится вовлечь США в конфликт с Россией. Таким мнением поделился профессор Гленн Дизен из Юго-Восточной Норвегии в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Он заявил, что европейские власти вовсе не заинтересованы в переговорах.

«Их основная задача — втянуть американцев в войну», — отметил эксперт.

По словам Дизена, Брюссель уже не способен изменить ход событий на Украине. На данный момент европейские политики могут лишь делать совместные фотографии и отправлять «сильные сигналы».

14 мая президент России Владимир Путин подписал указ, касающийся состава делегации Российской Федерации для ведения переговоров с Украиной. Делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский. В ее составе также будут замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин, а также экспертная группа.

Советник Зеленского назвал «неформатом» переговоры Зеленского с Мединским.

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