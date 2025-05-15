Источник РИА Новости высказался о времени начала переговоров в Стамбуле

РИА Новости: точное время переговоров в Стамбуле по Украине еще уточняется

Точное время переговоров в Стамбуле по урегулированию украинского конфликта еще уточняется. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

«Час (переговоров. — «Газета.Ru») определяется», — сообщил собеседник агентства.

Вечером 14 мая президент России Владимир Путин утвердил состав делегации, которая будет представлять Россию на переговорах в Стамбуле 15 мая. Делегацию российских переговорщиков возглавит помощник главы государства Владимир Мединский. Вместе с ним с украинскими представителями будут разговаривать замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

Такая структура российской группы повторяет формат Стамбульских переговоров в 2022 году, когда Мединский также возглавлял делегацию, а вместе с ним в состав входили Фомин и другие ключевые представители военного и дипломатического ведомств.

О приезде в Стамбул Путина ничего не сообщается.

Также известно, что президент США Дональд Трамп отменил поездку в Турцию, когда узнал, что в составе российской делегации нет Путина. По данным телеканала Fox News, американский лидер считал свой визит в Стамбул осмысленным только в том случае, если в обсуждениях мира на Украине будет участвовать лично российский президент.

Ранее Зеленский заявил, что готовился к встрече только с Путиным.