Стало известно, когда начнутся российско-украинские переговоры в Стамбуле

РИА Новости: переговоры России и Украины в Стамбуле начнутся после обеда

Переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле начнутся после обеда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Ориентировочно после обеда», — поделился собеседник агентства.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что продолжительность возобновляющихся в Стамбуле переговоров между Россией и Украиной будет зависеть от их хода.

15 мая российская делегация прибыла в турецкий Стамбул для переговоров с представителями Украины. Делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. Его сопровождают заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Ранее Зеленский заявил, что готовится к переговорам только с Путиным.