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Генсек НАТО одобрил выбор Стамбула для переговоров России и Украины

Генсек НАТО Рютте назвал Стамбул подходящим местом для переговоров РФ и Украины
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Shadati/Global Look Press

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Турция может сыграть важную роль в переговорах между Россией и Украиной. Об этом пишет РИА Новости.

Он считает, что Стамбул — подходящее место для переговоров и в принципе рассматривается как серьезная и нейтральная площадка для проведения подобных встреч.

По его словам, у Турции хорошие отношения с обеими сторонами конфликта, а также есть авторитетные политические лидеры, включая президента и министра иностранных дел, которые способны способствовать успешному завершению диалога.

Кроме того, генсек НАТО выразил осторожный оптимизм по поводу возможного прогресса в переговорах. Он отметил, что многое будет зависеть от позиции России в ближайшие недели, но допустил, что определенные подвижки могут быть достигнуты в ближайшее время.

Встреча пройдет в офисе президента Турции в Долмабахче. Комплекс уже принимал российскую и украинскую делегации в марте 2022 года. Тогда стороны достигли определенных договоренностей, однако их реализация не состоялась, что, как отмечали российские представители, произошло по вине Киева.

Утром 15 мая российская делегация прибыла в турецкий Стамбул для переговоров с представителями Украины. Делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. Его сопровождают заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Ранее Зеленский заявил, что готовится к переговорам только с Путиным.

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