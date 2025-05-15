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В Катаре объяснили передачу самолета Трампу

Премьер Катара Аль Тани объяснил передачу Boeing 747-8 Трампу сделкой
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Boris Roessler/dpa/AP

Премьер-министр Катара Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани объяснил, что планируемая передача самолета Boeing 747-8 президенту США Дональду Трампу будет сделкой, а не подарком. Слова катарского лидера приводит CNN.

По словам Аль Тани, передача самолета является «межправительственной сделкой», а не личным подарком со стороны королевской семьи. Заявление катарского политика последовало на фоне обвинений Дохи в использовании незаконных методов лоббизма.

Трамп осмотрел воздушное судно еще в феврале 2025 года, когда оно приземлялось в аэропорту Уэст-Палм-Бич. Самолет представляет собой «летучий дворец». Ожидается, что он будет исполнять роль нового президентского борта.

14 мая во время визита Трампа в Катар США заключили с арабским государством сделки на сумму свыше $243 млрд, в частности, о продаже 210 самолетов Boeing и двигателей GE Aerospace компании Qatar Airways. Для Boeing эта сделка ознаменовала резкое улучшение позиций на рынке после сокращения заказов на 60% на фоне инцидента со слетевшим в полете над Аляской люком самолета и массовой забастовки.

До этого сам Трамп заявил, что самолет был ему подарен, и пообещал, что он будет передан ВВС США по окончании его президентства.

Ранее сообщалось, что Трамп ищет временную замену Boeing из-за задержки в поставках самолетов.

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