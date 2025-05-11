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В США заявили, что Катар подарит администрации Трампа «летучий дворец»

ABC: администрация Трампа готовится принять Boeing 747-8 в подарок от Катара
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Boris Roessler/dpa/AP

Администрация президента США Дональда Трампа готовится принять самолет Boeing 747-8 в подарок от королевской семьи Катара. Об этом сообщил американский телеканал ABC со ссылкой на источники.

«Возможно, это будет самый ценный подарок, когда-либо сделанный Соединенным Штатам иностранным правительством», — говорится в материале.

По данным телеканала, Катар может передать самолет на следующей неделе. При этом Трамп уже осмотрел воздушное судно, когда оно приземлялось в аэропорту Уэст-Палм-Бич в феврале, отметили журналисты.

Источники добавили, что самолет представляет собой «летучий дворец». Ожидается, что он будет исполнять роль нового президентского борта.

В апреле пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что Трамп в период с 13 по 16 мая посетит страны Ближнего Востока. В частности, американский лидер отправится с визитом в Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты.

Ранее премьер Катара оценил действия Трампа по урегулированию конфликта на Украине.

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