Трамп рассказал, что сделает с подаренным ему самолетом

Президент США Дональд Трамп заявил в своем аккаунте в соцсети Truth Social, что передаст подаренный Катаром самолет Boeing-747-8 ВВС США.

«Boeing-747 передается Военно-воздушным силам, министерству обороны Соединенных Штатов, а не мне! <...> Он будет использоваться нашим правительством в качестве временного самолета Военно-воздушных сил до тех пор, пока не прибудут наши новые Boeing, поставка которых сильно запаздывает», — написал Трамп.

Он назвал самолет подарком от государства, которое США успешно защищают в течение многих лет.

Подарок от королевской семьи Катара Трампу вызвал недовольство ряда законодателей США. В частности, лидер сенатского меньшинства Чак Шумер назвал это «вопросом прямого подкупа».

До этого официальный представитель Белого дома Каролин Левитт сообщала, что Катар хочет подарить президенту Дональду Трампу самолет для роли борта №1.

Она добавила, что не стоит беспокоиться о том, что правительство Катара может потребовать что-то в ответ на этот подарок.

Ранее стало известно, что демократы добиваются расследования после сообщений о планах Катара подарить Трампу самолет.