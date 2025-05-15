Назван главный участник российской делегации в Стамбуле для США

Научный сотрудник Института международной и публичной политики Уотсона при Университете Брауна Чез Фриман назвал главу Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева главным переговорщиком РФ в Стамбуле для США. Его слова приводит «Лента.ру».

По словам Фримана, сейчас специальный представитель президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф взял на себя курирование всех контактов США с Россией. Его роль в этом процессе ученый объяснил тем, что он пользуется исключительным доверием Трампа.

«Кирилл Дмитриев теперь, похоже, играет аналогичную [Уиткоффу] роль доверенного дипломатического посланника президента Путина», — заявил он.

До этого Дмитриев был назван тузом президента России Владимира Путина на переговорах с США из-за его давних контактов с командой президента США Дональда Трампа.

Немецкий журналист Томас Фасбендер выразил мнение, что Дмитриев гораздо лучше осведомлен об американских оппонентах, чем американские переговорщики, что сделали его фигуру крайне выгодной для переговорах. Более того, он назвал его россиянином с самыми глубокими связями с командой американского президента.

15 мая в Стамбуле впервые за три года пройдет встреча делегаций РФ и Украины. Уиткофф сообщил, что отправится в Стамбул вместе с государственным секретарем США Марко Рубио 16 мая.

Ранее Риттер назвал добросовестность последним козырем Трампа на переговорах с Путиным.