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США не смогли очаровать Россию в попытке добиться прекращения огня

FT: США не смогли добиться от РФ прекращения огня на невыгодных условиях
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alexkich/Shutterstock/FOTODOM

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что США не смогли добиться от России прекращения огня на Украине на невыгодных условиях. Его слова передает газета Financial Times.

«Оказалось, что просто очаровать Россию недостаточно», — отметил Ишингер, говоря о попытке США добиться прекращения огня.

Ишингер сказал, что у Белого дома была упрощенная идея — очаровать Россию, надавить на президента Украины Владимира Зеленского и получить сделку.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил о своей готовности к проведению переговоров с президентом России Владимиром Путиным после установления режима прекращения огня.

13 мая министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль говорил, что предстоящий четверг, на который запланированы переговоры России и Украины в Турции, станет важной датой для возможного урегулирования конфликта.

Ранее в Германии заявили, что ждут от России согласия на прекращение огня перед переговорами в Турции.

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Переговоры о мире на Украине
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