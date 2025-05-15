В Британии подозревают французского таксиста в краже у главы МИД Британии

Французский таксист, подвозивший министра иностранных дел Британии Дэвида Лэмми и его супругу Николу Грин, обвиняется в краже. Об этом сообщает британское издание The Telegraph со ссылкой на правоохранительные органы.

Уточняется, что инцидент произошел во время поездки Лэмми и Грин на французский горнолыжный курорт после визита британской королевской семьи в Рим. Согласно заявлению, поданному Лэмми в полицию, таксист Насим Мумин по завершении поездки якобы достал нож и потребовал повторно оплатить дорогу, при том что поездка была оплачена после начала пути.

После этого Лэмми и Грин выскочили из машины, а Мумин уехал вместе с их багажом.

В ответ Мумин в интервью французским СМИ обвинил британского главу МИД во лжи и заявил, что это Лэмми угрожал ему оружием. То, что он уехал вместе с багажом дипломата, Мумин подтвердил, но объяснил это страхом за свою жизнь.

Теперь в этом конфликте будут разбираться правоохранительные органы.

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