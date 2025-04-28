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Мужчину обокрали во время переезда в Петербурге, когда он оставил чемодан без присмотра

78.ru: в Петербурге у мужчины украли чемодан во время переезда
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Depositphotos

В Петербурге у мужчины украли чемодан во время переезда, когда он оставил его без присмотра. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел 27 апреля, когда мужчина переезжал из дома №5 на улице Композиторов в Выборгском районе. Перетаскивая вещи, он оставил один из чемоданов на первом этаже, а сам поднялся за другими вещами на шестой этаж.

Когда мужчина вернулся обратно на первый этаж, чемодана там уже не было. В нем лежали его личные вещи и документы. В данный момент злоумышленника, укравшего чемодан, ищут сотрудники правоохранительных органов.

До этого таксист украл у москвича чемодан с брендовыми вещами и попал на видео. Пассажир обнаружил пропажу, вернулся в аэропорт и написал заявление в полицию.

Ранее женщина на восьмом месяце беременности ограбила два банка и попалась.

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