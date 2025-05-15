Премьер Малайзии пообещал передать слова Путина о MH17 семьям жертв катастрофы

Премьер Малайзии пообещал, что передаст слова Путина о MH17 семьям погибших

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил после визита в Кремль, что передаст слова президента России Владимира Путина о рейсе MH17 Malaysia Airlines семьям жертв катастрофы. Об этом премьер сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, российский лидер выразил сочувствие и соболезнования семьям жертв.

«Путин всегда был последователен в этом», — написал Ибрагим.

Он добавил, что глава РФ подчеркнул свой призыв к тщательному, всестороннему и неполитизированному расследованию.

14 мая Ибрагим и Путин в ходе встречи в Кремле обсудили решение Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по крушению в 2014 году самолета Boeing 777 компании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс MH17.

До этого Совет Международной организации гражданской авиации поддержал позицию Нидерландов и Австралии, обвиняющих Россию в нарушении Конвенции о международной гражданской авиации в связи с крушением Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году. Весной 2022 года Канберра и Амстердам подали иск, требуя привлечь Москву к ответственности за «применение оружия против гражданского самолета» и возместить ущерб.

Малайзийский Boeing, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение в Донбассе 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, никто из них не выжил.

Ранее США попросили включить в мирный договор по Украине пункт о Boeing MH17.