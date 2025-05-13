ИКАО поддержала Нидерланды и Австралию в иске к России по делу Boeing MH17

Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) поддержал позицию Нидерландов и Австралии, обвиняющих Россию в нарушении Конвенции о международной гражданской авиации в связи с крушением Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году. Об этом сообщило правительство Нидерландов.

Весной 2022 года Канберра и Амстердам подали иск, требуя привлечь Москву к ответственности за «применение оружия против гражданского самолета» и возместить ущерб.

«Подавляющее большинство членов Совета ИКАО приняли решение в нашу пользу. Теперь будет определена форма компенсации», — заявили в Нидерландах.

Следующим шагом станет требование к России вступить в переговоры с истцами.

«Переговоры должны быть добросовестными, с четкими сроками и реальными результатами», — подчеркнули власти.

Самолет Boeing авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение в Донбассе 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, никто из них не выжил.

Ранее США попросили включить в мирный договор по Украине пункт о Boeing MH17.