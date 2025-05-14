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Путин и премьер Малайзии обсудили решение ИКАО по делу сбитого в 2014 году Boeing

Премьер Малайзии Ибрагим рассказал, что обсудил с Путиным решение ИКАО по MH17
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим и президент Российской Федерации Владимир Путин обсудили решение Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по крушению в 2014 году самолета Boeing 777 компании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс MH17. Об этом премьер сообщил в своем Telegram-канале.

По словам политика, он поднял тему этого решения в ходе его встречи с лидером РФ в Кремле.

«Это была своевременная возможность запросить разъяснение у российского правительства после выводов ИКАО, поскольку Малайзия продолжает добиваться истины и справедливости посредством независимого и справедливого процесса при сотрудничестве всех заинтересованных сторон», — написал Ибрагим.

Также он отметил, что малазийская сторона по-прежнему полна решимости обеспечить «справедливое урегулирование для жертв и их семей, которые продолжают нести бремя этой трагедии».

До этого Совет Международной организации гражданской авиации поддержал позицию Нидерландов и Австралии, обвиняющих Россию в нарушении Конвенции о международной гражданской авиации в связи с крушением Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году. Весной 2022 года Канберра и Амстердам подали иск, требуя привлечь Москву к ответственности за «применение оружия против гражданского самолета» и возместить ущерб.

Малайзийский Boeing, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение в Донбассе 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, никто из них не выжил.

Ранее США попросили включить в мирный договор по Украине пункт о Boeing MH17.

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