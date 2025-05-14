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Адвокат Гладковского опроверг сообщения о задержании

Адвокат заявил, что бывшего замглавы СНБО Украины Гладковского не задерживали
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Cайт президента Укhаины

Бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Олега Гладковского не задерживали в Испании. Об этом в социальных сетях пишет адвокат Руслан Волынец, которого цитирует украинское издание «Страна».

«Гладковский Олег Владимирович не задержан. Да, он находится в Испании, но в отношении него не принималось решение испанским судом о его содержании или внесении залога, как условия освобождения», — написал Волынец.

На данный момент, как пояснил Волынец, его клиент продолжает находиться в розыске — единственное, что известно украинским правоохранителям, это испанский адрес Гладковского.

Сообщение о том, что Олега Гладковского задержали в Испании по запросу Украины по обвинению в растрате бюджета более чем в 17 млн гривен, распространило Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Гладковского обвиняют в организации закупок по государственному заказу грузовых автомобилей высокой проходимости по завышенным ценам.

Ранее на Украине за год прибавилось почти 7 тысяч миллионеров.

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