Times узнала, что Сирия ради отмены санкций предложит США доступ к ресурсам

Times: Сирия может предложить США доступ к ресурсам для отмены санкций

Власти Сирии ради отмены санкций готовы предложить США доступ к разработке природных ресурсов по образцу соглашения Вашингтона с Киевом. Об этом пишет газета The Times со ссылкой на информированные источники.

Президент США Дональд Трамп может встретиться с сирийским лидером Ахмедом аш-Шараа во время своего визита в Саудовскую Аравию, отметило издание.

«Ожидается, что новый сирийский лидер, стремясь добиться отмены американских санкций, введенных против режима [экс-президента Сирии Башара] Асада, предложит ряд уступок, включая доступ для американских компаний к разработке природных ресурсов в рамках соглашения о добыче полезных ископаемых по украинскому образцу», — говорится в публикации.

Авторы статьи подчеркнули, что Ахмед аш-Шараа все еще считается в США особо опасным террористом, и некоторые ближайшие советники Трампа сомневаются в целесообразности встречи.

1 мая Украина и США подписали соглашение о полезных ископаемых, которое, в частности, предусматривает создание инвестиционного фонда для общих проектов стран в добывающей отрасли. Согласно сделке, Киев сохранит контроль над недрами, а доходы от новых лицензий на разработку месторождений будут направляться на восстановление страны. Позже Верховная рада ратифицировала документ.

Ранее в ООН призвали отменить санкции против Сирии.