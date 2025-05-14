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В МИД Сирии оценили заявление Трампа об отмене санкций против Дамаска

МИД Сирии: будущая отмена санкций США это «поворотный момент»
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Nathan Howard/Reuters

Министерство иностранных дел Сирии назвало решение президента США Дональда Трампа об отмене санкций против Дамаска «поворотным моментом» для сирийского народа». Об этом сообщает Arab News.

В ведомстве подчеркнули, что данное решение дает Сирии жизненно важную возможность добиться стабильности, самодостаточности и значимого национального восстановления для народа.

По мнению министра финансов Сирии Мохаммеда Барниеха, отмена санкций поможет в создании собственных институтов, предоставлении основных услуг людям, а также создании возможностей для привлечения инвестиций и восстановления уверенности в будущем страны.

13 мая Трамп объявил о своем решении отменить санкции, введенные против Сирии, аргументируя это необходимостью «дать ей шанс».

Выступая на форуме в Саудовской Аравии, президент США отметил, что прежние санкции, хотя и были «жесткими и парализующими», выполнили свою важную роль.

Также Трамп согласился 14 мая встретиться с временным сирийским президентом Ахмедом аш-Шараа.

Ранее политолог объяснил, что значит для России сближение Сирии и США.

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