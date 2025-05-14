В МИД Сирии оценили заявление Трампа об отмене санкций против Дамаска

Министерство иностранных дел Сирии назвало решение президента США Дональда Трампа об отмене санкций против Дамаска «поворотным моментом» для сирийского народа». Об этом сообщает Arab News.

В ведомстве подчеркнули, что данное решение дает Сирии жизненно важную возможность добиться стабильности, самодостаточности и значимого национального восстановления для народа.

По мнению министра финансов Сирии Мохаммеда Барниеха, отмена санкций поможет в создании собственных институтов, предоставлении основных услуг людям, а также создании возможностей для привлечения инвестиций и восстановления уверенности в будущем страны.

13 мая Трамп объявил о своем решении отменить санкции, введенные против Сирии, аргументируя это необходимостью «дать ей шанс».

Выступая на форуме в Саудовской Аравии, президент США отметил, что прежние санкции, хотя и были «жесткими и парализующими», выполнили свою важную роль.

Также Трамп согласился 14 мая встретиться с временным сирийским президентом Ахмедом аш-Шараа.

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