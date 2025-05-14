В Кремле прокомментировали планы США по выстраиванию отношений с Сирией

Планы Соединенных Штатов Америки по выстраиванию отношений с нынешним руководством Сирии вполне объяснимы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нынешнее руководство Сирии — вы знаете, что мы тоже выстраиваем с ними отношения. То же самое делают и американцы, поэтому это вполне объяснимо. В целом, конечно же, нужно выстраивать отношения с тем, чтобы сирийский народ все-таки наконец-то получил заслуженный мир, предсказуемость, стабильность, чтобы Сирия оставалась единым государством», — сказал представитель Кремля.

Накануне президент США Дональд Трамп объявил о своем решении отменить санкции, введенные против Сирии, аргументируя это необходимостью «дать ей шанс». Глава Белого дома отметил, что прежние рестрикции, хотя и были «жесткими и парализующими», выполнили свою важную роль.

14 мая министерство иностранных дел Сирии назвало решение Трампа «поворотным моментом» для сирийского народа». В ведомстве подчеркнули, что данная мера дает республике жизненно важную возможность добиться стабильности, самодостаточности и значимого национального восстановления для народа.

Ранее в ОАЭ приветствовали заявление Трампа о снятии санкций США с Сирии.