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Сопредседатель «АдГ» призвала возобновить импорт газа из России

Вайдель призвала восстановить работу АЭС и импорт газа из России
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Carsten Koall/Global Look Press

Сопредседатель праворадикальной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель заявила, что ФРГ необходимо восстановить работу АЭС и возобновить импорт природного газа из Российской Федерации, чтобы справиться с кризисом в промышленном секторе. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее мнению, невозможно добиться экономического восстановления без надежного и доступного по цене энергоснабжения.

Вайдель утверждает, что промышленное производство в Германии стремительно снижается из-за высоких цен на энергоносители, что ведет к росту безработицы.

2 мая контрразведка ФРГ признала АдГ правоэкстремистской. В ведомстве заявили, что представители партии «несправедливо относятся к меньшинствам» — в том числе не признают мусульманских эмигрантов равноправными членами общества. В самой АдГ решение назвали «политическим маневром» и призвали упразднить контрразведку. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

11 мая в Берлине прошла массовая демонстрация против правого экстремизма и за запрет партии «Альтернатива для Германии».

Ранее большинство опрошенных немцев поддержали идею запрета партии «АдГ».

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