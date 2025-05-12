Китай и США приостановят применение тарифов

Китай и США договорились с 14 мая обоюдно заморозить применение тарифов в размере 24-процентных пунктов на первоначальный 90-дневный период. Об этом сообщает РИА Новости.

Китай и США с 10 по 11 мая провели в швейцарской Женеве переговоры на высоком уровне по торгово-экономическим вопросам. Координатором со стороны Китая выступил вице-премьер Государственного совета КНР Хэ Лифэн, со стороны Соединенных Штатов — министр финансов Скотт Бессент.

Отмечается, что стороны в ходе встречи договорились с 14 мая приостановить применение 24-процентного тарифа на 90 дней, сохранив при этом 10-процентный тариф.

США отменят дополнительные пошлины на товары, введенные в соответствии с указом президента США Дональда Трампа от 8 и 9 апреля. Китай в свою очередь откажется от дополнительных пошлин на товары, ранее введенные указами комитета тарификации и классификации при государственном совете КНР. Китайская сторона также приостановит или отменит нетарифные контрмеры, принятые против Соединенных Штатов с 2 апреля.

В совместном заявлении США и Китая также говорится, что обе страны создадут механизм для продолжения переговоров по торгово-экономическим отношениям.

8 мая газета New York Post сообщила со ссылкой на источники, что Вашингтон рассматривает возможность объявить о снижении таможенных сборов на импорт из Китая до 50%. При этом пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт опровергла информацию о планах одностороннего снижения пошлин на китайские товары.

Ранее Трамп призвал Китай открыть свой рынок для США.