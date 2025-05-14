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КНР сохранила контрмеры против «фентаниловых» пошлин США

МИД КНР: Пекин сохранил контрмеры против «фентаниловых» пошлин США
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Andy Wong/AP

Меры Китая в ответ на «фентаниловые» пошлины США остаются в силе. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, передает ТАСС.

По его словам, Вашингтон использовал фентанил для оправдания введения необоснованных торговых тарифов на китайскую продукцию.

«В ответ Китай принял тарифные и нетарифные контрмеры для решительной защиты своих законных прав и интересов», — подчеркнул Линь Цзянь.

Представитель МИД КНР уточнил, что они остаются в силе.

12 мая стороны сообщили о взаимном сокращении пошлин: Пекин снизит тарифы на американские товары до 10%, Вашингтон на китайские — до 30%.

До этого источники The Wall Street Journal назвали тему борьбы с ввозом из Китая в США ингредиентов для изготовления фентанила ключом к переговорам торговых представителей двух стран в Швейцарии.

Ранее стало известно, почему Трамп пошел на торговые уступки Китаю.

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