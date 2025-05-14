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СМИ назвали причину, почему Трамп пошел на торговые уступки Китаю

WP: Белый дом убедил Трампа пойти на торговые уступки КНР из-за избирателей
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Global Look Press

Администрация президента США Дональда Трампа пошла на переговоры с Китаем по взаимному снижению торговых пошлин после сигналов со стороны электоральной базы о негативных последствиях введенных тарифов. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что ключевым аргументом стало то, что пошлины начали бить по сторонникам Трампа.

Издание утверждает, что глава аппарата администрации США Сьюзи Уайлс, министр финансов Скотт Бессент и другие советники убедили Трампа в необходимости корректировки позиции. Они считают, что негативные последствия торговых мер могли ударить по его ключевым избирателям.

WP подчеркивает, что в апреле резко возросло недовольство введенными Трампом тарифами на импорт товаров из Китая. На фоне этого Белый дом столкнулся с критикой от союзных Республиканской партии профсоюзов и бизнес-групп, а также с падением рейтингов самого президента США.

12 мая Китай и США договорились с 14 мая обоюдно заморозить применение тарифов в размере 24-процентных пунктов на первоначальный 90-дневный период. С 10 по 11 мая страны провели в швейцарской Женеве переговоры на высоком уровне по торгово-экономическим вопросам. Координатором со стороны Китая выступил вице-премьер Государственного совета КНР Хэ Лифэн, а со стороны Соединенных Штатов — министр финансов Скотт Бессент.

Ранее Трамп призвал Китай открыть свой рынок для США.

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