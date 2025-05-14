В Германии раскритиковали Мерца, пытающегося скрыть поставки оружия Украине

Жители Германии должны знать, что планирует новое правительство страны под руководством канцлера Фридриха Мерца, засекречивая поставки вооружения Киеву, среди которого могут оказаться дальнобойные ракеты Taurus. Об этом сообщила сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель, обращаясь к Мерцу в бундестаге, пишет РИА Новости.

«Вы хотите тайно и тихой сапой поставить Киеву крылатые ракеты Taurus? <…> Граждане имеют право знать, что вы планируете, — но у вас нет ответов», — отметила она.

Вайдель подчеркнула, что новый кабмин ФРГ — это «правительство разжигания войны и сохранения собственной власти».

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

11 мая Мерц объявил о прекращении публичных дискуссий по вопросам военной поддержки Украины, включая поставки оружия и боеприпасов. Он признал, что интерес общества к этой теме оправдан, но подчеркнул необходимость «стратегической сдержанности».

14 апреля Мерц допустил передачу Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus. Политик объяснил: если европейские партнеры согласуют поставки, «Германия должна в этом участвовать». Мерц предположил, что эти ракеты ВСУ могут применить для ударов по Крымскому мосту.

В Госдуме агрессивные заявления будущего канцлера объяснили желанием встроиться в антироссийскую политику, ведомую Францией и Британией. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Мерца призвали не быть как Шольц и передать Украине Taurus.