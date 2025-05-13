Политолог объяснил, что значит для России сближение Сирии и США

Сближение Вашингтона и Дамаска не говорит о том, что Россия потеряла Сирию. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал политический обозреватель Андрей Пинчук. Он отметил, что США заинтересованы в добыче сирийских редкоземельных металлов, что не является стратегическим приоритетом Москвы.

Интерес России, по его словам, касается логистики и, в первую очередь, шлюза для недопущения притока террористического подполья.

«По сути, все эти схемы [президента США Дональда] Трампа по редкоземельным соглашениям и на Украине, и в Сирии, и так далее — это элементы сложной конфигурации борьбы с влиянием Китая. В первую очередь, влиянием на сами Соединенные Штаты Америки, в отношении которых Китай с помощью, в том числе, редкоземельных металлов сохраняет рычаг давления», — пояснил эксперт.

1 мая дипломаты США провели переговоры с представителями новых властей Сирии в Нью-Йорке. Официальный представитель американского госдепартамента Тэмми Брюс подчеркнула, что «любая нормализация отношений в будущем» между Вашингтоном и Дамаском «или отмена санкций» США в отношении Сирии будут зависеть от выполнения требований, изложенных Белым домом.

12 мая газета The Times сообщила, что власти Сирии ради отмены санкций готовы предложить США доступ к разработке природных ресурсов по образцу соглашения Вашингтона с Киевом.

Ранее Россия и Китай призвали Сирию к решительной борьбе с терроризмом.