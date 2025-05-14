В МИД РФ рассказали о контактах с США в сфере информбезопасности

МИД: у России и США нет двусторонних контактов по информационной безопасности

В настоящее время у России и США нет двусторонних контактов в сфере информационной безопасности. Об этом заявил спецпредставитель президента России по вопросам международного сотрудничества в области инфорбезопасности, директор департамента международной информационной безопасности МИД РФ Артур Люкманов, передает РИА Новости.

«Контакты в сфере информационной безопасности были свернуты предыдущей администрацией [США]. Они были свернуты, но при этом сами каналы поддержания таких обсуждений сохраняются как по линии дипломатических ведомств, так и по линии наших компетентных ведомств», — сказал спецпредставитель.

Также Люкманов заявил, что Россия не отстает от США в сфере информационной безопасности. По его словам, это было доказано в условиях специальной военной операции.

Несколькими часами ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что РФ в данный момент занимается восстановлением отношений с Соединенными Штатами.

Ранее в МИД РФ заявили о непрерывных контактах России и США по Украине.