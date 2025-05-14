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Дипломат заявил о равенстве США и России в сфере информационной безопасности

МИД РФ: Россия не отстает от США в сфере информационной безопасности
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Pixabay

Россия не отстает от США в сфере информационной безопасности — это было доказано в условиях специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента международной информационной безопасности МИД РФ, спецпредставителя президента по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Артура Люкманова.

В разговоре с агентством дипломат отметил, что США, безусловно, являются лидерами в области информационных технологий.

И в то же время и сегодня докладчики как отечественные, так и иностранные, признавали, что подходы, которые в нашей стране есть в области информационной безопасности, доказали свою эффективность и высокую отдачу, особенно в условиях специальной военной операции, когда вал компьютерных атак обрушился на нашу страну. И он продолжается», — сказал Люкманов.

13 мая руководитель экспертизы PT Expert Security Center в Positive Technologies Алексей Леднев рассказал «Газете.Ru», что хакеры часто адаптируют для своих задач легитимное, то есть полезное по своей сути, программное обеспечение, поскольку оно позволяет злоумышленникам оставаться незамеченными для антивирусов и других защитных систем.

Ранее выяснилось, что студенческая работа из Южной Кореи может стать опасным хакерским инструментом для Linux.

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