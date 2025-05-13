В МИД РФ заявили о непрерывных контактах России и США по Украине

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что российско-американские контакты по Украине не прерываются. Об этом сообщает ТАСС.

По словам дипломата, американской стороне хороша известна позиция России.

«Контакт не прерывается. Но это не тот термин (координация. — «Газета.Rui»), который применим в данном случае», — сказал Рябков, отвечая на вопрос о контактах России и США при подготовке встречи.

8 мая помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что контакты Москвы и Вашингтона по вопросам Украины и другим темам порой происходят регулярно. По его словам, контакты происходят раз в два дня, а иногда и каждый день. Президент США Дональд Трамп в свою очередь заявлял о «хорошем прогрессе» в части урегулирования конфликта на Украине.

13 мая политолог и кандидат исторических наук Георгий Бовт высказал мнение, что встреча представителей России и Украины при участии США может стать результативной. По его словам, все зависит от того, какие договоренности были достигнуты в ходе предварительных непубличных консультаций.

Ранее в США раскрыли ключевой момент в переговорах по Украине.