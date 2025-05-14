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Лавров связал публикацию результатов крушения малайзийского Boeing с визитом премьера в РФ

Лавров: расследование крушения малайзийского Boeing опубликовано специально
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Kaan Soyturk/Reuters

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что публикация решения Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) об ответственности российской стороны за крушение в 2014 году самолета Boeing 777 компании Malaysia Airlines была сделана специально, чтобы омрачить визит премьера Малайзии Анвара Ибрагима в Россию. Его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что «это не удалось сделать».

«Малайзийские друзья прекрасно понимают, о чем идет речь. Мы с ними были в очень тесном контакте. Они видят, что те, кто занялся этим расследованием, делали это нечистоплотно», — отметил Лавров.

Накануне газета The Washington Post, ссылаясь на слова бывшего высокопоставленного сотрудника Кремля, сообщила, что на переговорах с украинской стороной в Стамбуле 15 мая Россию будут представлять министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Ранее Зеленский заявил, что готовится к переговорам только с Путиным.

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