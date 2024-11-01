Малайзия отвергла призыв США не выстраивать отношения с Россией

Премьер Малайзии Анвар Ибрагим сообщил, что отверг призыв властей США не выстраивать дружеские отношения с Россией. Его слова приводит ТАСС.

Он уточнил, что такой призыв прозвучал на встрече с государственным секретарем США Энтони Блинкеном на полях 19-го Восточноазиатского саммита в Лаосе.

«Соединенные Штаты сказали: «Не дружите с русскими». Я ответил: «Не надо нам указывать, мы независимое, суверенное государство. Мы принимаем решения в интересах нашей страны», — отметил Ибрагим.

5 октября премьер Малайзии назвал лицемерием поддержку США Украины. Он также усомнился в двойных стандартах международного сообщества, противопоставив значительную поддержку Украины отсутствию решительных действий по прекращению насилия в Газе.

В сентябре Ибрагим заявил, что Малайзия выступает за мир и не поддерживает усиления вооружения какой-либо из сторон конфликта, чтобы она могла наносить удары по другому государству. Запад в этом вопросе проявляет «двойственную позицию» и лицемерие, заключил политик.

Ранее в Малайзии опровергли участие своих граждан в СВО.