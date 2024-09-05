Малайзия намерена открыть прямое авиасообщение с Россией

Власти Малайзии ведут работу над открытием прямого авиасообщения с Россией. Об этом в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) сказал премьер-министр страны Анвар Ибрагим.

«Приток [российских] туристов действительно растет. Мы относимся к ним очень внимательно. Для роста этого потока нужно открыть прямое воздушное сообщение, мы работаем над этим», — заявил премьер.

Ибрагим добавил, что страна не собирается отменять рейсы «Аэрофлота» в Малайзию.

До этого на форуме Ибрагим заявил, что Малайзия готова предложить России особые отношения. По его словам, в Москве не должны думать, что Куала-Лумпур находится под чьим-либо влиянием.

По оценкам директора Центра развития международного туризма Юлии Максутовой, в 2024 году в Малайзии побывают примерно 150 тыс. туристов из России, писал ТАСС. Это примерно на 30% больше, чем год назад.

Девятый Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Он считается ведущей площадкой для развития экономики Дальнего Востока и расширения сотрудничества между странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Главной темой мероприятия в этом году стал «Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности».

Ранее МИД РФ рассказал о переговорах по безвизу с Малайзией.